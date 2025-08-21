Yöre halkı tarafından Eğinönü olarak da bilinen Kargı Yaylası, Çorum’un en önemli doğal güzelliklerinden biri.

Çorum şehir merkezine yaklaşık 135 kilometre mesafede bulunan yayla, Kargı ilçesinin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer alıyor.

Doğal dokusu, temiz havası ve huzur veren atmosferiyle bölge, kampçılar için eşsiz bir rota.

Doğayla İç İçe Bir Yayla Deneyimi

Tam anlamıyla bir oksijen deposu olan Kargı Yaylası, yaz aylarında yöre insanının sıkça tercih ettiği bir yer. Yöresel mimariye uygun evler, farklı türden ağaçlar ve küçük göletler bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Ayrıca yılın farklı dönemlerinde düzenlenen şenlikler sayesinde yayla, sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel etkinlikleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kamp İçin İdeal Bir Nokta

Kargı Yaylası, çadır ya da karavan kampı yapmak isteyenler için oldukça elverişli alanlara sahip. Ağaçların gölgesinde, küçük göletlerin kıyısında doğayla baş başa huzurlu bir kamp deneyimi yaşamak mümkün. Şehrin gürültüsünden uzak, sakin bir ortamda doğayla bütünleşmek isteyenler için yayla ideal bir kamp rotası sunuyor.

Kamp İmkanları ve Hazırlıklar

Yaylada WC, duş, elektrik ve market gibi imkanlar bulunmuyor. Bu nedenle kamp yapmaya gitmeden önce yiyecek, içecek ve temel ihtiyaçların temin edilmesi gerekiyor. Elektrik ve aydınlatma konusunda da hazırlıklı olmakta fayda var. Ancak bölgede su kaynakları bulunuyor, bu da kampçılar için önemli bir avantaj.

Kamp Olanakları:

Su kaynağı

Yürüyüş parkurları

Kontrollü ateş yakılabilen alanlar

Çadır ve karavan kamp yerleri

Eksiklikler:

WC, duş ve elektrik yok

Market bulunmuyor

Doğaseverler İçin Kaçırılmayacak Bir Rota

Kargı Yaylası, hem doğayla bütünleşmek isteyen kampçılar hem de farklı bir yayla deneyimi arayan gezginler için keyifli bir rota. Sessizlik, temiz hava ve doğal güzellikleriyle bölge, unutulmaz bir kamp deneyimi sunuyor.