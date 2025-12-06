Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak 2025 yılından itibaren 250 engelli işçiyi işe yerleştirdiklerini belirtti.

Türkiye İş Kurumu tarafından engelli istihdamının 4857 sayılı İş Kanunun 30. Maddesine istinaden yapıldığını kaydeden İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, “50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör iş yerleri %3 oranında engelli işçiyi, kamu iş yerleri ise %4 oranında engelli işçiyi istihdam etmek zorundadırlar. İş yerlerinin toplam işçi sayıları tespitinde aynı il sınırları içerisinde bulunan bütün iş yerlerindeki çalışan işçilerin hepsi dikkate alınmaktadır. Kamu ve özel sektör iş yerleri engelli istihdamı yükümlülükleri doğduğu tarihten itibaren 30 gün içerisinde kendi imkânları veya Türkiye İş Kurumu aracılığıyla kapatmak zorundadırlar. İş yerleri engelli işçileri meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler” dedi.

4857 sayılı İş Kanununa göre zorunluluk dâhilinde istihdam edilen işçilerin SSK işveren hisselerinin %100’ünün Hazine tarafından karşılandığını dile getiren İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, “Ayrıca belirlenen oranın üstünde istihdam edilen kontenjan fazlası engelli işçiler ve çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde çalıştırılan engelli işçiler ile çalışma gücünün %80’ini fazla kaybetmiş engelliyi çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları engellilerin SGK işveren pirim hisselerinin %50’si Hazine tarafından karşılanmaktadır. İşverenler belirtilen SGK teşviklerinden faydalanabilmesi için istihdam ettikleri engelli işçileri Türkiye İş Kurumuna tescil ettirmek zorundadırlar. Türkiye İş Kurumuna tescili yapılmış işçiler adına SGK pirim teşvikleri İŞKUR ile SGK arasında kurulan otomasyon bağlantısından otomatik olarak SGK’ya bildirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre ise kamu kurum ve kuruluşları taşra teşkilatları dâhil memur kadrolarında çalışanların %3’ü oranında engelli memur çalıştırmak zorundadırlar. 657 sayılı kanun kapsamındaki engelli memur istihdamları kamu kurumları ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi sorumluluğunda yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılından itibaren 1511 engelli işçi ile 1665 defa bireysel görüşme gerçekleştirildiğini dile getiren Levent Tuzcu, “Yapılan bu bireysel görüşmelerde engelli işçilerin iş arayan kayıtları ve engelli raporları güncellenmiştir. Ayrıca bireysel ve toplu görüşmelerde engelli işçilere özgeçmiş hazırlama, iş başvuru formlarının doldurulması, başarılı bir iş görüşmesinin nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak 2025 yılından itibaren 250 engelli işçi işe yerleştirilmiş olup engelli açığı olan iş yerleri sürekli takip edilerek engelli açık kontenjanı kapatılması için çalışılmaktadır. 2025 yılından itibaren aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki Engelli İşgücü Uyum Programına (İUP) 80 engelli işçi dâhil edilmiştir. Bu engelli İUP’ta çalışan işçilerin İşgücü piyasasına dahil olabilmeleri için program sonunda kişilere iş arama becerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla iş kulübü eğitimleri verilecektir. İŞKUR’un Engellilere Yönelik Proje Destekleri kapsamında 2021-2025 yılları arasında 7 engelli vatandaşımıza kendi işini kurmak için hibe desteği verilmiştir.

2025 yılı Eylül ayı sonu itibariyle kamu işyerlerinde %4’lük kontenjan dâhilinde 34 engelli işçi, özel sektör işyerlerinde %3’lük kontenjan dâhilinde 51 engelli işçi kontenjan fazlası olarak çalışmaktadır” dedi.

Çorum’un engelli istihdamında duyarlı illerden bir tanesi olduğunun altını çizen Tuzcu, “Yükümlüğü bulunan iş yerlerinden engelli istihdamından kaçınan işyeri bulunmamaktadır. Engelli istihdam yükümlülükleri Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Ayrıca işyerlerinin bizzat kendileri tarafından da takip edilerek yükümlülükleri yerine getirilmesi için çaba gösterilmektedir. Mevcut engelli kontenjan açıkları engelli işçilerin işten ayrılması, emekli olması vb. sebeplerden kaynaklanmaktadır. Çorumda engelli işçi çalıştırmayı aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak gören firmalarla yapılan istişareler sonucunda 03 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde toplu engelli işçi-işveren görüşmesi düzenlenmesi kararlaştırılmış ve belirtilen tarihte engelli işçi -işveren toplu iş görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplu iş görüşmesine vatandaşlar yoğun ilgi göstermiştir. Engelli istihdamına bakış açıları, hassasiyetleri ve istihdama olan katkılarından dolayı toplu engelli işçi-işveren görüşmesine katılım sağlayan tüm firmalara teşekkür ederiz. Tüm engelli vatandaşlarımızın 03 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar ve hayatlarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.