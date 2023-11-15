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Çorum'da köy düğünlerinde eski gelenekler hala yaşatılıyor.

100 yıllık bir gelenek olan 'Sin Sin Oyunu' ile Çorum'da köy düğünlerinde büyük ilgi görüyor.

Ateş etrafında davul zurna ile oynanan bir halk oyunu olan bu gelenek Çorum'da köy düğünlerinde sergileniyor.

ÖZEL DANS FİGÜRLERİ İLE DANS

Çorum'un merkeze bağlı Hacımusa köyünde de eski bir Türk geleneği olan Sin Sin oyunu kameralara böyle yansıdı.

Köy meydanında önce ateş hazırlanıyor sonra davul ve zurna bu ateşin etrafında toplanan kalabalığa çalmaya başlıyor.

Ateşin etrafında toplanan kişiler ise davul ve zurnanın ritimlerine özel dans figürleri ile eşlik ediyor.

Sin Sin oyunu, eski Türklerin savaş stratejilerinin kalıntılarının içerdiği belirtiliyor.

Özellikle, ortada oynayan kişilerin figürlerinin savaş sahnelerini canlandırdığı düşünülüyor.