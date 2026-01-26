Eğitimde kaliteyi artırmak ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığının 2026 yatırım programı kapsamında, il merkezi ve ilçeleri kapsayan toplam 13 eğitim projesi hayata geçiriliyor.

Çorum’un eğitim altyapısını güçlendirecek ve uzun yıllar hizmet verecek kalıcı eserler olarak planlanıyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yoğun çalışmalar neticesinde ilimizin eğitim altyapısına güçlü bir ivme kazandırıyoruz. İl genelinde devam eden ve yeniden onaylanan projelerle çocuklarımız daha güvenli, sağlıklı, donanımlı ve modern eğitim ortamlarına kavuşacak.

EĞİTİME 1,5 MİLYAR TL’LİK KAYNAK

Milletvekili Ahlatcı, son iki yıl içerisinde Çorum’daki eğitim yatırımları için yaklaşık 1,5 milyar TL kaynak aktarıldığını belirtti. Bu bütçe ile hem yeni okul yapımları hem de mevcut eğitim yapılarının yenilenme süreci hız kazandı.

MERKEZDE DEVAM EDEN EĞİTİM YATIRIMLARI

Çorum merkezde devam eden okul projelerinin yapımları sürerken, bazı yatırımların ihaleleri tamamlanarak inşaat sürecine geçildi. Ayrıca yeni eğitim yapıları için de ihale takvimleri oluşturuldu.

Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu ise tamamlanarak hizmete açıldı.

İLÇELERDE EĞİTİM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

İlçelerde devam eden ve planlanan eğitim yatırımlarıyla, eğitimde merkez–taşra ayrımının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Devam eden projelerin yanı sıra yeni okul yatırımları için de ihale ve hazırlık süreçleri yürütülüyor.

ÇORUM’A MODERN MESLEK LİSESİ

Mesleki eğitime verilen öneme dikkat çeken Av. Yusuf Ahlatcı, 1940 yapımı Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yıkılarak yerine Çorum sanayisine uygun, modern ve donanımlı yeni bir okul inşa edileceğini ifade etti.

Yeni eğitim yapısının, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

YIKILIP YENİDEN YAPILAN OKULLAR

23 Nisan Ortaokulu ve Albayrak İlkokulu, mevcut yapıları yıkılarak aynı yerlerinde çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip bu okullar, modern eğitim anlayışıyla Çorum’a yeniden kazandırılacak.

KARGI’YA EĞİTİM YATIRIMI

Kargı ilçesinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan lise yatırımı, Millî Eğitim Bakanlığının yatırım programına alındı. Bu yatırımın, ilçede eğitimin güçlendirilmesine önemli katkı sunması bekleniyor.

SPOR VE SOSYAL ALANLARA DESTEK

Eğitim yatırımlarının yanı sıra öğrencilerin sportif ve sosyal gelişimlerine yönelik projeler de hayata geçiriliyor. Okul bahçelerine sentetik futbol sahaları ve çeşitli okullara spor salonları kazandırılması planlanıyor.

İlimize kazandırılan eğitim yatırımlarının ihale ve uygulama süreçlerini titizlikle takip eden Valiliğimize, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze, İl Özel İdaremize ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.

Eğitim yatırımlarının Çorum’a kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin olmak üzere, emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz.