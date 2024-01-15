Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp trafik güvenliğini tehlikeye atan ehliyetsiz sürücüye, toplamda 74 bin 767 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 ACB 548 plakalı otomobil, uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde ters yöne giren sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafik güvenliğini tehlikeye atarak ehliyetsiz araç kullanan sürücüye, ters yöne girmekten, spin atmaktan ve "dur" ihtarına uymamaktan toplamda 74 bin 767 lira idari para cezası uygulandı.