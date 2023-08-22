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Çorum’da Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri sahada denetimler gerçekleştirdi. Özellikle lokantalara giderek numuneler alan ekipler, üç gün boyunca hem lokanta hem de diğer gıda ürünleri üzerine denetimlerini sürdürücek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin 81 ilde 3 hafta sürecek gıda denetimlerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Yumaklı, "Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Yumaklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."