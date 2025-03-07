Çorum'da emekli maaşı alan sayısı, sigortalı çalışan sayısını geçti.

SGK illere göre aktif sigortalı çalışan sayısı ile emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısını yayımladı.

EMEKLİ SAYISI 7 İLDE ÇALIŞANLARI GEÇTİ

2022 yılında sadece Zonguldak ve Sinop’taki emekli sayısı çırak, stajyer ve kursiyerler dahil aktif sigortalı sayısını geçiyordu.

EYT yasasının yürürlüğe girdiği 2023 yılında bu iki ile Çorum, Bartın, Giresun, Balıkesir illeri eklendi.

2024 yılında Artvin’in dahil olmasıyla emeklilerin aktif çalışan sayısını geçtiği iller 7’ye ulaştı.

Çorum'da aktif sigortalı sayısı azalırken, emekli sayısı arttı.

Emeklilerin aktif çalışanlara oranı 2023 yılına göre 2024’te Balıkesir’de 1,01’den 1,02’ye, Giresun’da 1,07’den 1,09’a, Sinop’ta 1,17’den 1,20’ye, Zonguldak’ta 1,19’dan 1,21’e, Bartın’da 1,08’den 1,10’a çıktı.

Buna göre, madencilerin yoğun olduğu Zonguldak’ta 100 çalışana karşılık 121 emekli, Bartın’da 100 çalışana karşı 110 emekli düşüyor.

ÇORUM DİKKAT ÇEKTİ

Çorum hariç söz konusu 7 ilin tamamının sahil illeri olması dikkat çekti.