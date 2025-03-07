Trendyol 1. Lig'de hafta sonu Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Kocaeli bölgesinden Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Güldibi'nin yardımcılıklarını ise Oğuz Kaan Çalışır, Furkan Ulu ve Kaan Kara yapacak.

Güldibi bugüne kadar Çorum FK'nın 5 maçında düdük çalarken kırmızı siyahlılar 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.