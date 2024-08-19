Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Çorumgaz tarafından başlatılan kampanya kapsamında ilçede faaliyet gösteren Ekmek Fırını, Pide Fırını ve Simit Fırını işletmecilerini doğalgaz ile çalıştırılan fırınlarda olmak üzere indirimli tarife kampanyası başlattığını duyurdu.

Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından uygulama ve gerekli olan belgeler hakkında şu bilgileri paylaştı:

UYGULAMA AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YAPILACAKTIR

1. İndirimli tarifeden yararlanacak tüketicilerin BOTAŞ’ın yazısında belirtilen kuruluşların üçünden ayrı ayrı alınmış belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

2. Alınacak belgelerde “ekmek üretimi” ifadesinin mutlaka yer alması gerekmektedir. “Ekmek üretimi” ifadesinin yanında “unlu mamul üretimi”, “simit, poğaça üretimi”, “pide üretimi” gibi ifadelerin yer alması halinde de ilgili tüketiciler indirimli tarifeden faydalanabilecektir.

3. Faaliyet konusundaki tek indirimli tarife dışı bırakacak istisna “pasta”, “pastacılık” ifadeleridir. Bu ifadelerin dağıtım şirketine ibraz edilmiş belgelerden herhangi birisinde yer alması halinde ilgili tüketiciler indirimli tarifeden faydalandırılmayacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Tüketicilerin "Ekmek Üreticileri" tarifesinden faturalandırılabilmesi için;

• İlgili ilde/ilçede faaliyet gösteren Ticaret Odası/Fırıncılar Odasından / Esnaf Odasından alınan Faaliyet Belgesi,

• T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi,

• İlgili il/ilçe belediyelerinden alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, belgeleri ile ekmek üreticisi olduklarını tevsik etmeleri gerekmektedir.

1-10 Eylül arası faturalama dönemine kadar belgelerini getirebilirlerse eylül faturasında indirimli faydalanabilecekler

İndirimli doğalgaz için müracaatta bulunmayan üyelerimiz için 1-10 Eylül arasında fatura kesim dönemidir. İndirimden yararlanmak için ivedilikle belgelerinizi hazırlamanız ve Çorum gaza müracaat etmeniz gerekmektedir.”