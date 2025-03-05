Toprak Mahsulleri Ofisi’nin taşıma ihalesi Çorumlu ve Osmancıklı nakliyeci esnafını birbirine düşürdü.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Toprak Mahsulleri Ofisi’nin taşıma ihalesini kazanan Osmancık Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile ihaleye giren ancak yüksek teklif verince ihaleyi kaybeden Çorumlu nakliyeciler arasındaki tartışma bitmek bilmiyor.

Bu sabah saatlerinde ihaleyi kazanan Osmancık Taşıyıcılar Kooperatifi üyelerini TMO’ya sokmak istemeyen Çorumlu nakliyeciler ile Osmancıklı nakliyeci esnafı arasında kavga çıktı. TMO önünde kavga eden grupları jandarma havaya ateş ederek ayırabildi.