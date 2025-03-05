Zonguldak’ta yapılan Liseli Gençler Taekwondo grup birinciliğinde bir gümüş bir bronz madalya kazanan iki sporcumuz Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

1-3 Mart tarihlerinde Zonguldaak’ta yapılan Liseli Gençler Taekwondo bölge birinciliğinde 59 kilo erkeklerde Mehmet Emin Dinçer eleme turu maçlarını sayı nakavtıyla yenerek finale yükseldi. Final maçında başa baş geçen mücadelede rakibine yenilen Dinçer gümüş madalya kazandı.

55 kilo bayanlar kategorisin de Yağmur Kazak eleme turlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçını kaybederek üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu. İki sporcu Niğde’de yapılacak olan Liseli Gençlik Türkiye Taekwondo şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.