FATİH BATTAR

Çorum’da bir ikamete silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere 15 ve 17 yaşındaki üç çocuk 23 Nisan tarihinde Gülabibey Mahallesi Küçük Abdullah 9. Sokak’ta bir eve pompalı tüfekle ateş açtı. Olaydan sonra kaçan şüpheliler emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu suç aletleri ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Adliye'ye sevk edilen M.A(17) O.B(17) , E.C.A(15) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlılar hastane muayenesinin ardından Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.