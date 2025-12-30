Ticaret İl Müdürlüğünce Çorum 'da 2025'te fahiş fiyat ve fiyat etiketlerine yönelik denetimde 3 işletmedeki 12 üründe fahiş fiyat uygulandığının tespit edildiği bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında denetimler yapıldığı belirtildi.

Denetimlerin yıl boyu devam ettiği aktarılan açıklamada, "1 Ocak-30 Aralık tarihlerinde ilimiz ve ilçelerinde temel gıda, temizlik, giyim ürünleri satan mağazalar ile kafe ve restoranlarda gerekli denetimler gerçekleştirilmiştir. Esnaflarımıza kanun hükümlerine uygun hareket etmeleri gerektiği, aksi halde aykırılık tespit edilen her ürün için 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanacağı bildirilmiştir. Yıl içerisinde 6502 sayılı kanun kapsamında 720 firma ve 7 bin 105 ürün, 6585 sayılı kanun kapsamında ise 77 firma ve 132 ürün denetlenmiş, 3 firmada 12 üründe fahiş fiyat uygulandığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, fahiş fiyat uygulanmasıyla ilgili düzenlenen tutanakların İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildiği, denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.