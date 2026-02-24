Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Çorum Bölge Müdürü Mehmet Derman Fakour oldu.

2024 Kasım ayından bu yana YEDAŞ Çorum Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Onur Akyazıcı'nın yerine Mehmet Derman Fakour getirildi.

Mehmet Derman Fakour kimdir?

Selçuk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2010 yılında mezun olan Fakour, aynı üniversitede İşletme alanında ve Hacettepe Üniversitesi’nde Finansal Yönetim alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

Kariyerine ELKSA Tek Mühendislik’te başlayan Fakour; MEDAŞ ve Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’de İşletme mühendisi ve Takım yöneticisi olarak görev aldı.

Ardından BEDAŞ bünyesinde İşletme Müdürü olarak başladığı görevine Şebeke Bakım Müdürü olarak devam eden Fakour, elektrik dağıtım şebekelerinin işletme, bakım ve operasyon süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Derman Fakour, “YEDAŞ gibi güçlü bir mühendislik altyapısına ve köklü bir kurumsal birikime sahip bir yapının parçası olmaktan memnuniyet duyuyorum. Çorum’da vatandaşlarımıza kesintisiz, güvenilir ve kaliteli enerji sunmak amacıyla ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada etkin, planlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla çalışacağız. Bölgenin enerji altyapısını daha da güçlendirmek ve hizmet kalitesini ileri taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.