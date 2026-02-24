"Tarihi Şehir Meydanı" projesi kapsamında anahtarcı esnafının bulunduğu yapı kamulaştırılarak yıkıldı.

Proje kapsamında Çorum Belediyesi ile anahtarcı esnafı mahkemelik olmuş ve binanın yıkımı için mahkeme kararı bekleniyordu.

Veli Paşa Hanı’nın önünü kapatan son yapı olan anahtarcı dükkanının kamulaştırma ve tahliye süreci tamamlandı.

KAMULAŞTIRMA BEDELİ 2 MİLYON 700 BİN LİRA

2 milyon 700 bin lira kamulaştırılan bina Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla yıkıldı.

Belediye ekiplerince gerçekleştirilen yıkımla birlikte, asırlık Veli Paşa Hanı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıktı.

Veli Paşa Hanı’nın önündeki son engelin de kaldırılmasıyla; Saat Kulesi, Ulu Cami ve Veli Paşa Hanı görkemli bir meydanda buluştu.

Yıkım çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin tamamlanmasıyla birlikte Saat Kulesi, tarihi belediye binası ve Veli Paşa Hanı’nın artık aynı meydanda buluştuğunu vurguladı.

Tarihi dokuların şehirlerin kimliği olduğunu ifade eden Başkan Aşgın; “Biz şehrimiz kimlikli bir şehir olsun istiyoruz. Tarihi dokusu şehrimizin dimdik ayakta dursun istiyoruz. Şehir merkezinde tarihi lokasyonlarımızın önünde engel olan tüm yapıların yıkılması bizim için çok kıymetli. 2.etap meydan projesini tamamlamak üzereyiz. Şehre her gelenin mutlaka selfie, fotoğraf çektirmek isteyeceği bir alanı hayata geçirmiş olacağız.” dedi

‘ŞEHRİMİZ AÇISINDAN BÜYÜK BİR DEĞİŞİM’

Şehir merkezindeki tarihi dokunun adım adım ortaya çıkarıldığını aktaran Aşgın;

“Tarihi Şehir Meydanı Projemizle birlikte Çorum’un en kıymetli tarihi değerlerini görünür hale getirdik. Ulu Cami çevresindeki banka binalarını kamulaştırarak yıktık, meydan düzenlemesini yaptık. Hemen yanında yer alan Dikiciler Arastası’nı restore ettik. Saat Kulesi’ne cepheli Ayakkabıcılar Arastası’nda ise cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla iş yerlerini orijinal dokusuna kavuşturduk. Bunların tamamını düşündüğümüz zaman Kale’nin restorasyonunun yapılması, Kale ile Ulucami arasındaki o tarihi kültür yolunun yavaş yavaş ortaya çıkmış olması, gerçekten şehrimiz bakımından büyük bir değişim ve çok önemli bir gelişmedir.” şeklinde konuştu