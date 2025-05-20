Çorum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı dolayısıyla Fener Alayı etkinliği düzenlendi.

Çorum Valiliğince düzenlenen etkinlikte, Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Kadeş Barış Meydanı'nda kadar yürüdü.

Yürüyüşte, vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

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Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Editör: Fatih Akbaş