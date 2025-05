Çorumspor alt yapısından yetişen ve Çorum FK ile şampiyonluk sevinci yaşayan Konyaspor’un futbolcusu ve son olarak biten sezonda Urfaspor forması giyen Nafican Yardımcı Akkent Gençlikspor minik futbolcuları ile bir araya geldi.

Akkent Gençlik Merkezinde düzenlenen ve Akkent Gençlikspor kulübü alt yapısında forma giyen çocukların katıldığı ‘Hayalimdeki forma, profesyonele sor’ projesi kapsamında yapılan söyleşide Nafican Yardımcı çocukların sorularını cevapladı ve onlara gelecek planlaması ile ilgili nasihatlarda bulundu.

İmza dağıtan, bilek güreşi yapan Yardımcı çocuklarla futbol da oynadı.

Bu ziyaret sırasında çocuklara çikolata ve değişik ikramlarda bulunan Nafican Yardımcı gelecek planlaması ile ilgili uyarılarda bulundu.

Ziyaret sırasında Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan da çocuklara forma ve top hediye etti.

Nafican Yardımcı söyleşinin ardından doğup büyüdüğü topraklarda çocuklarla bir araya gelmek onlara gelecek planlaması ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktarmanın kendisi için ayrı bir gurur ve mutluluk olduğunu söyledi. Yardımcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: ‘Doğup büyüdüğüm topraklarda, memleketim Çorum’da düzenlenen “Hayalimdeki Forma, Profesyonele Sor” söyleşisine konuk olmak benim için büyük bir gurur ve mutluluktu.

Bu özel davet için başta Çorum Akkent Gençlikspor yönetimine, değerli Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Samet Aktaş hocama, bizleri yalnız bırakmayan değerli velilere ve ilgiyle katılım sağlayan tüm genç sporcu kardeşlerime en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla sadece hayallerimizi ve tecrübelerimizi değil; aynı zamanda kalpten gelen tutkularımızı, emeğimizi ve bu oyuna duyduğumuz derin sevgiyi paylaştık. Gözlerindeki ışık, hayallerindeki formaya uzanmak için gösterdikleri kararlılık bana hem ilham verdi hem de geçmişteki kendi yolculuğumu hatırlattı.

Bugün kurulan her bağ, sadece bir söyleşinin değil; belki de geleceğin yıldızlarına açılan bir kapının ilk adımıydı. Orada bulunan her bir genç sporcunun içinde büyük başarıların kıvılcımını gördüm. Ve inanıyorum ki, içlerinden birçoğu yarınların sahalarında iz bırakacak. Çocukların, gençlerin ve büyük hayallerin yanında olmak benim için bir sorumluluk değil, gönülden gelen bir görevdir. Bu topraklardan çıkmış biri olarak, aynı duyguları taşıyan her evlada omuz vermek boynumun borcudur’ dedi.