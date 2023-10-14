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Çorum’da Anadolu Gençlik Derneği tarafından Filistin'e destek için gösteri yapıldı.

Hürriyet PTT binası önünde toplanan dernek üyeleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e saldırı başlatan Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Grup adına konuşan AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız; “Artık büyük bir fethin arefesindeyiz. Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza olduğunu haykırmak için buradayız.” dedi

Bir avuç mücahidin İsrail’in yenilmezlik algısı yerle yeksan ettiğini belirten Bacaksız;

“Dünyanın zulüm kulelerinden tahakküm ile yöneten kafirlere karşı bir avuç mücahid bir kez daha arzın yegane ve mutlak sahibinin Cenab-ı Allah olduğunu hatırlatmış, delinemez, geçilemez, yapılmaz denilen ne varsa hepsini yapmıştır. Milyarca dolar harcanan sistemler, uydular, istihbarat ağları, silahlar ve hepsinden önemlisi yenilmezlik algısı yerle yeksan olmuştur. Katil İsrail bir yandan tüm dünyanın gözü önünde katliamlarına saldırılarına, asimle çalışmalarına, işgale ve apaçık zulümlerine devam ederken, diğer yandan İslam ülkeleriyle normalleşme adımları atmaktadır. Başta Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin bu adımları atmaları, elinde binlerce Müslümanın kanı bulunan Netanyahu ile yapılan görüşmeler bizleri bu vebale ortak yapmaktadır. Büyük İsrail hayalinden vazgeçmeyen çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, uluslararası sularda 10 vatandaşımızı katleden İsrail ile normalleşmek, işlenen bütün suçlara fiilen ortak olmaktır.” Şeklinde konuştu

Operasyonun sadece İsrail'e değil dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevap olduğuna işaret eden Bacaksız; "Cenabıhak, İsrail'e karşı çarpışan yiğit kardeşlerimize güç, kuvvet versin, attıklarını isabet ettirsin. Aksa Tufanı operasyonunu mutlak zaferin ve özgür Kudüs'ün habercisi eylesin. Zafer İslam'ındır, zafer Allah'ındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır." ifadesini kullandı.

Gösteri Filistin’de şehit olanlar için yapılan dua ile sona erdi.

Gösteriye Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Alper Zahir, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, AGD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.