Çorum'da fırıncıların 1 yıldır sürdürdüğü pazar günü taze ekmek çıkarmama uygulaması devam edecek.

Ekmek fiyatlarındaki rekabetinde dolayı bazı fırınlar yeniden pazar günü taze ekmek çıkarma kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde de bir araya gelen bazı fırın ustaları ve çalışanlar duruma itiraz ederek gazetemize açıklamalarda bulunmuştu.

Pazar günü ekmek çıkarma kararına isyan eden ustaların talepleri değerlendirildi ve edindiğimiz bilgilere göre fırıncıların ortak bir karar ile pazar günü ekmek çıkarmama kararı aldığı öğrenildi.

Çorum'da 1 yıldır süren uygulama devam edecek.