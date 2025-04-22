Çorum'un Alaca ilçesinde genç girişimci Enes Altay cam fabrikasını hizmete sundu.
Çiçek Cam Pencere Fabrikası'nın açılışına Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Kaymakam Engin Tok ve vatandaşlar katıldı.
Fabrika sahibi Enes Altay PVC cam balkon, duşakabin, otomatik cam kapı, pvc kapı-pencere, otomatik panjur, otomatik kepenk ve sineklik sistemleri üretimi üzerine hizmet vereceklerini söyledi.
Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan; "Yeni iş alanları oluşturarak ilçemizin ekonomik gelişimine katkı sunacak bu önemli yatırımın, Alaca’mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi
Editör: Fatih Battar