Çorum’da genç girişimci Ferhatcan Demir, kendi kozmetik markasını kurarak piyasaya sunmaya başladı.

Ulukavak Mahallesi Akpınar 8.Sokak (Emas Asansör yanı) adresinde kendi kozmetik ürünlerini üreten Demir, toptan ve parakende satış yapıyor.

Sagra Kozmetik olarak parfüm, kolonya ve mum üretimi yaptıklarını belirten Demir, ayrıca kişiye özel parfüm ve kolonya da tasarladıklarını söyledi.

Genç girişimci, kadın-erkek-unisex parfümler, tab kalite esans ile üretilen kalıcı kokular, designer- niche kokular ve farklı kategorilerde koku seçenekleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirterek, Sagra’nın kaliteli ve güzel kokularını denemek isteyen herkesi işyerine davet etti.