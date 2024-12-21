Uzman Fizyoterapist Beril Metin’in kurucusu olduğu Lotus Fizyoterapi ve Egzersiz Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Üçtutlar Mahallesi Anadolu 5. Sokak Mumcu Residences Numara 22/1 adresinde hizmete giren Lotus Fizyoterapi ve Egzersiz Merkezi’nin açılışına Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş ve çok sayıda davetli katıldı.

Lotus Fizyoterapi ve Egzersiz Merkezi olarak yaptıkları hizmetlerden bahseden Uzman Fizyoterapist Beril Metin, 2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nden mezun olduğunu, 2024 yılında ise mezun olduğu üniversitede yüksek lisansını yaptıktan sonra alanıyla ilgili eğitimlere katıldığını ve şimdi de kendi merkezini açtığını söyledi.

Merkez olarak ortopedik rehabilitasyon, boyun fıtığı, bel fıtığı, kronik ağrılar, donuk omuz, kas yırtıkları, ön çapraz bağ yaralanması, romatizmal hastalıklar, manuel terapi, reformer pilates, mat pilatesi, klinik pilates, hamile pilatesi, nörogelişimsel yoga, skolyoz tedavisi, duruş bozukluğu gibi alanlarda hizmet verdiklerini belirten Metin; “Merkezimizde bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesini hedefliyoruz. Bireysel veya grup olarak yaptığımız klinik egzersizler, manuel terapi, ortopedik, nörolojik rehabilitasyon, spor sakatlıklarının önlenmesi ve ağrı yönetimine yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.” dedi