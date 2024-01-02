TÜİK verilerine göre Çorum yaşlı nüfus oranı en yüksek iller arasında yer aldı.

Türkiye'nin en genç ve en yaşlı illeri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2022 yılı "İstatistiklerle Gençlik" raporunu yayınladı.

ÇORUM YAŞLANIYOR!

Rapora göre; Türkiye nüfusunun %15,2'sini genç nüfus oluştururken, bu oran Çorum'da yüzde 13.1 olarak açıklandı.

Türkiye’nin en genç ve en yaşlı şehirleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 22 ile Hakkari alırken, bunu yüzde 21.7 ile Şırnak, yüzde 21.1 ile Siirt ve yüzde 20.6 ile Bayburt takip etti.

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017'de 6 milyon 895 bin 385 kişiyken son beş yılda yüzde 22,6 artarak 2022'de 8 milyon 451 bin 669 kişi oldu. Çorum ise yaşlı nüfus oranında Türkiye'de 9.sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfusu genç nüfusa göre artışa geçmiş durumda.