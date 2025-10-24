Çorum'da yol kenarındaki çelik bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
ÇEVRE YOLUNDA MEYDANA GELDİ
Necati Şentürk (22) idaresindeki 19 AEY 976 plakalı motosiklet, Samsun-Ankara kara yolu Çevreyolu Bulvarı'nda, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü yakınlarında yol kenarındaki çelik bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
350 METRE SÜRÜKLENDİ
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, motosikletin çarpmanın ardından yaklaşık 350 metre sürüklendiği belirlendi.