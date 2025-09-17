Çorum’da bir grup genç yüzlerine maske takarak; toplum içinde 'Kristal' adı verilen, kimyasal uyuşturucu maddesi olan Metamfetamin kullanımının sokak aralarında yaygınlaşmasına tepki gösterdiler.

Dün akşam saatlerinde Yazı Çarşı'da bir grup genç tarafından yasaklı madde karşıtı pankart açıldı.

Gençlerin açtığı; “Yazıçarşı ve Devane’de ‘meth’ içen ve satan herkes bedelini göze alsın” yazılı pankart sosyal medyada hızla yayılırken, gençlerin uyuşturucuya açtığı savaş kamuoyunda gündem olmayı başlardı.