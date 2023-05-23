Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Fatih Okumuş, Çorum'da genel yetkili sendika olduklarını açıkladı.

1 yıl aradan sonra genel yetkili sendikacı olduklarını belirten Fatih Okumuş, "Çorum il geneli yetkilisi (13 İlçe+Merkez İlçe+Üniversite) mutabakatına göre Eğitim-Bir-Sen olmuştur" dedi.

Okumuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "2022 yılında 68 sayı geride olduğumuz İl Geneli yetkisinde 2023 yılında en yakın sendikaya 30'un üzerinde fark atarak önde tamamladık. Eğitim çalışanlarımızın teveccühü ve teşkilatımızın üstün gayreti ile yeniden Çorum'da genel yetkili sendika olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Göreve geldiğimiz 26 Ekim 2022'den bu yana 7 ay gibi kısa bir zaman diliminde tüm teşkilatımız ile gece gündüz demeden emek verdik. Hatır sendikacılığı yerine hizmet sendikacılığını şiar edindik.

Kurucu Genel Başkanımız Merhum Mehmet Akif İnan'ın "Her Eylem Yeniden Diriltir Beni, Nehirler Düşlerim Göl Kenarında" dizesiyle çıktığımız bu kutlu yolculuğun 7. ayında "olmaz" denileni başararak merkez ilçede 133, ilçe ve üniversitede 98 toplamda 231 yeni üye kaydı ile sendikamızı Çorum'da zirveye taşıdık.

Bu başarıda en büyük emek hiç kuşkusuz bizlere güvenen ve destek veren üyelerimiz oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

Ayrıca yetkili sendika olmamızda ter akıtan, gönül veren ve fedakarlık gösteren, yönetim kurulumuza, ilçe ve üniversite teşkilatımıza, İş Yeri Temsilcilerimize, Kadın Komisyonumuza, Engelli Komisyonumuza, Genç Memur-Sen'imize teşekkür ediyoruz.

Rabbim emeklerimizi zayi etmesin. Hiç ara vermeden 2024 Yılı Mutabakatı için bugünden itibaren çalışmaya ve inşaAllah yetkili ilçe sayımızı artırmaya devam edeceğiz."

Merkez ilçe mutabakatında itirazlar ve incelemeler devam etmektedir. 24.05.2023 Çarşamba günü mutabakat imzalandığında resmi açıklama yapılacaktır.