Çorum’da AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen "Kentsel Yangın ve Tahliye Tatbikatı" başarılı şekilde tamamlandı.

Çorum’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, çok sayıda kurumun katılımıyla gerçekleştirilen "Kentsel Yangın ve Tahliye Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

İl merkezinde bulunan metruk bir binada yangın çıktığı senaryosuyla yapılan tatbikatta, ekiplerin hızlı müdahalesi dikkat çekti. AFAD, Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Kızılay ve ilgili kurumların yer aldığı tatbikata, toplam 130 personel ve 23 araç katıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarla birlikte olay yerine sevk edilen ekipler, yangınla mücadele ve tahliye çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Tatbikatı AFAD Kriz Merkezi’nden yöneten Vali Ali Çalgan, yapılan çalışmaların kurumlar arası koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Vali Çalgan, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak, kayıpları önlemenin ve can güvenliğini sağlamanın en etkili yoludur. Bugün sergilenen iş birliği ve profesyonellik, ilimizin afetlere karşı güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir" dedi.

Tatbikatta görev alan kurumlara ve gönüllülere teşekkür eden Vali Çalgan, afetlere karşı dirençli bir şehir hedefiyle çalışmaların devam edeceğini belirtti.