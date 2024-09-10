2024-2025 futbol sezonunda görev yapacak hakemlere seminer verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İl Hakem Kurulu'nun talimatı doğrultusunda ülke genelinde il hakemlerine yönelik seminer yapılacak. Çorum bölgesi hakemlerinin katılacağı seminer Buhara Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da gerçekleşecek.

İl Hakem Kurulu Eğitmenlerinden Özgür Demirci tarafından verilecek olan seminerde il hakemlerine yeni sezon öncesi oyun kurallarında yapılan değişikler, yeni uygulanacak olan kurallar anlatılacak.

Çorum bölgesinde görev yapan tüm hakemlerin katılması beklenen seminerin, yeni sezonun sorunsuz ve kurallara uygun bir şekilde başlaması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.