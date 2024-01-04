Çorum Valiliğinden yapılan duyuruda 2024 yılında gerçekleştirilecek olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahları açıklandı.

Valilik tarafından 2024 yılı için belirlenen 4 adet toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları şunlar:

“1 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma Bölgesi; İnönü Caddesi başlangıcı Hürriyet Sokak köşesi ile karşıda bulunan Kubbeli Caddesi girişi, yürüyüş güzergâhı; Toplanma bölgesi ile İnönü Caddesinin takip edilerek Abide Kavşağına kadar olan kısmı, toplantı alanı, İnönü Caddesi Otel Anitta köşesi ile karşıda bulunan Tuzcular Petrol A.Ş. Cengiz Topel Caddesi, Anıt ve Müze Sokaklar ile TEDAŞ binası ile benzinlik/otel arasında kalan Abide Meydanı, dağılma yönleri; İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Müze ve Anıt Sokaklar, Ankara Yolu Tuzcular Kavşağı, Fevzi Çakmak ve Sanayii Caddeleri’

2 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma Bölgesi; Fatih Caddesi , Albayrak Caddesi ve Eşref Hoca Caddelerinin kesiştiği Anadolu Lisesi kavşağı, yürüyüş güzergâhı; toplanma bölgesinden Fatih Caddesini takiben Hamit Kaplan Caddesi, yıkılan Şehir Stadyum alanını takiben Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi önüne kadar olan kısmı, toplantı alanı; Hamit Kaplan Caddesi, yıkılan Şehir Stadyumunun sınırını takiben Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezi karşısı Devlet Tiyatro Salonu önü ile Stat Sokak ve Bayındır Sokak girişi arasında kalan kısım olan Devlet Tiyatro Salonu önü, dağılma yönleri; Fatih Caddesi, Gazi Caddesi, Bayındır ve Stat Sokaklar’

3 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergâhı: Toplanma Bölgesi; Kıbrıs Caddesi ve Bahçelievler 1. Cadde açık kalacak şekilde eski Bahçelievler Polis Merkezi önü, karşıda bulunan Kız Meslek Lisesi arasında kalan Bahabey Caddesi üzeri Gazi Caddesine çıkışına kadar olan Pir Baba Parkı önü, yürüyüş güzergahı; toplanma bölgesi olan Pir Baba Parkı önünden başlayıp, toplantı alanı olan Saat Kulesi Hürriyet Meydanı arasında kalan Gazi Caddesi, toplantı alanı; Çorum Belediyesine ait bina önünden Karakuş Leblebi ile karşıda bulunan mağaza arasında itibaren Saat Kulesine doğru Gazi Caddesi üzeri, Eğridere Caddesi girişinden İnönü Caddesi Kule Taksi durağının hizasından karşı taraftaki Ahlatcı Kuyumcunun önünden Saat Kulesi istikameti, Osmancık Caddesi istikametinden Hürriyet 12. Sokak girişinden itibaren Saat Kulesi istikameti, Hürriyet Parkı içerisinden bariyerlerle oluşturulacak bölümden itibaren PTT binası arasında kalan Hürriyet Meydanı, dağılma yönleri; İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Gazi Caddesi, Gazi 2., 3. ve 4. Sokaklar, Eğridere Sokak, Hamit Camii Sokak ve Hürriyet Parkı istikametleri.4 Nolu Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Güzergahı: Düvenci Beldesi: Toplanma Bölgesi; Çorum Caddesi üzerinde bulunan, Eyüp Sultan Caddesine dönecek kavşak, yürüyüş güzergahı toplanma bölgesi ile toplantı alanı arasında kalan Çorum Caddesinin takip edilerek, Çorum Caddesi ile Bağdat Caddesi arasında belediye binası ile cami arasında kalan Belde Meydanına kadar olan kısmı, toplantı alanı; Çorum Caddesi ile Bağdat Caddesi arasındaki Belediye Binası ile Camiinin arasında bulunan Düvenci Belde Meydanı, dağılma yönleri; Çorum Caddesi, Gazi Osman Caddesi, Bağdat Caddesi, Şehit Abdullah Gödek Caddesi, Mevlana Caddeleri.”