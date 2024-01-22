Çorum'da sağlık alanında yaşanan en fazla sıkıntılardan biri randevu alamamak.

Vatandaşlar muayene olmak için hastaneden randevu alamamaktan şikayetçi ama günde 200 kişinin randevu aldığı halde muayenesine gitmediği öğrenildi.

1 MİLYON 778 BİN MUAYENE YAPILDI

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çorum'da 2023 yılında 1 milyon 778 bin muyane yapıldığı, bunlardan 520 bin kişinin MHRS'den randevu alarak muayene olduğu belirtildi.

69 BİN 295 KİŞİ RANDEVUSUNA GELMEDİ

2023 yılında ayrıca 69 bin 295 kişinin ise randevu aldığı halde muayene olmaya gitmediği ifade edildi.

Hastane yönetimi bu duruma tepki göstererek; "1 dakikanızı ayırarak 1 kişiye daha tedavi şansı tanıyabilirsiniz." ifadelerine yer verdi