Çorum Belediyesi ile Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından "Halk Sağlığı Festivali" gerçekleştirildi.

Kadeş Meydanı’ndaki festival, bando takımı gösterisiyle başladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, buradaki konuşmasında, millet olarak yapacak çok işleri bulunduğunu belirterek, "İnsanlık adına yapacağımız, yürüyeceğimiz daha çok yolumuz var. O yüzden güçlü, sağlıklı ve tertemiz olmalıyız. Hem bedenimizle, ruhumuzla hem de kalbimizle sağlıklı, tertemiz şekilde yeni mecralara, yeni hedeflere emin adımlarla yürümemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Aşgın ve Kent Konseyi Başkan Vekili Genel Sekreteri Mustafa Gökgöz ise etkinliğin düzenlenmesinde emeğe geçenlere teşekkür etti.

Festival kapsamında çeşitli oyunlar oynanırken, vatandaşların sağlık ve afet bilinci konusunda farkındalık kazanması amaçlandı. Etkinlik alanında Yeşilay, AFAD, Türk Kızılay ve İHH gibi kurumlar stant açarak katılımcılara bilgi verdi.

Çocuklara yönelik aktivitelerle renklenen festivalde gençler ve aileler de