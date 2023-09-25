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Çorum'da sosyal medya hesabı üzerinde dine ve peygamberlere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan sağlık çalışanı görevinden ihraç edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık teknikeri bir kadın, sosyal medya üzerinden peygamberlere ve dine hakaret etmiş İl Sağlık Müdürlüğü'nce açığa alınmıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle infiale sebep olan şüpheli hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan soruşturma başlatmıştı. Yapılan yargılama sonunda sağlık teknikerinin görevinden ihraç edildiği öğrenildi.