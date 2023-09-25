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İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi, Karabağ’da şehit düşen Hitit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Dağbeyi Orucov için taziye mesajı yayınladı.

İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamada, “2021-2022 öğretim döneminde İlim Yayma Cemiyeti Buhara Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerimizden Dağbeyi Orucov’un Azerbaycan Karabağ’da yürütülen operasyonda şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. İlim Yayma Cemiyeti olarak, şehit öğrencimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, yurdumuzda kalan dönem arkadaşlarına, aziz milletimize ve değerli Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz” denildi.