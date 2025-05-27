Çorum'da Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanede göreve başlayacak 40 temizlik görevlisi kura ile belli oldu.

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapacak. Bu kapsamda Çorum'da göreve başlayacak 40 temizlik görevlisi için bugün Ankara’da kura çekimi gerçekleştirildi.

İŞTE KURA SONUÇLARI

“Merve Baş, Ali Çetin, Selenay Bayat, Hasan Karadağ, Tunahan Düzgün, Rıza Özçiftçi, Celal Yıldız, Rümeysa Köylü, Fatma Maraz, Muhammet Can Kalabas, Hakan Yılmaz, Dursun Diker, Büşra Borucu, Soner Çınar, Serkan Karasoku, Buse Bıyık, Eren Guşku, Abdülkadir Özdemir, Ali Katılmış, Şeyda Nur Şahin, Emre Kışlalıoğlu, Barış Kürekçi, Serkan Kırçiçek, Furkan Emre Yıldırım, Samet Demirparmak, Serkan Dilmen, Oğuzhan Kaya, Seher Erduran, Özlem Çılgın, Süleyman Tunay Örkmen, Ali Osman Köse, Sibel Köse, Serap Yarış, Serkan Kamaz, Yunus Emre Gül, Burak Ünal, Dilan Bolat, Yeşim Demir, Ali Osman Dalkıç, Sibel Sırçalı”