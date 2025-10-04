Çorum’da görülen şap hastalığı sebebiyle hayvan pazarları bir sonraki emre kadar kapatıldı.

Konuyla ilgili Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl merkezimiz ve ilçelerimizde Şap hastalığına bağlı mihrakların artması nedeniyle 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. Maddesi ve ‘’ Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmeliğine göre 01.10.2025 tarihli ve 2025/14 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı gereği il merkezi ve ilçelerimizde tüm hayvan pazarlarımız ikinci bir emre kadar kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.