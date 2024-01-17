Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının önlenmesi amacıyla tedbiren il genelinde hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu.

Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl merkezinde bulunan hayvan pazarının gerek bölgemizde çıkan şap hastalığı gerekse de ilimize komşu il ve ilçelerde hastalık nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılması, ilimiz hayvan pazarlarına çevre il ve ilçelerden yoğun bir şekilde hayvan hareketlerinin olması nedenleriyle; hastalığın bulaşma ve yayılmasını önlemek üzere Çorum merkez ve ilçelerdeki hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır." denildi