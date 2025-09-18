Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Arca Savunma Sanayii'ne rekor iş başvurusu yapılıyor.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 1500 dönüm arazi üzerine kurulu tesislerinde fişekten kapsüle, C4 patlayıcıdan roket ve topçu mühimmatlarına kadar çok sayıda mühimmat üreten ARCA, Çorum ve bölgesine ciddi iş istihdamı sağlıyor.

İŞE BAŞLAMA ÜCRETİ MEMUR MAAŞINDAN DAHA FAZLA

Ortalama maaş ücretinin memur maaşından daha fazla olduğu ve çalışanların özlük hakları konusunda her türlü imkanların sunulduğu fabrikaya sadece Çorum ve Sungurlu'dan değil, Ankara'dan, Kırıkkale'den, Samsun'dan ve Amasya'dan bile başvurular yapılıyor.

Arca Savunma Çorum ekonomisine ve istihdama daha fazla katkı sağlamak için hem Sungurlu OSB'den hem de Çorum'a kurulacak olan 2.OSB'den yer tahsisi istedi.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Arca Savunma Sanayi'nin yeni üretim tesisleriyle de Çorum'da binlerce kişiye istihdam kapısı olması bekleniyor.

ARCA HAKKINDA

Türkiye’nin savunma sanayisinde yükselen yıldızlarından biri olan ARCA Savunma, 2024 yılında gerçekleştirdiği 600 milyon dolarlık ihracatla ülkenin en büyük beşinci savunma sanayi ihracatçısı olurken, özellikle top mermisi üretimindeki kapasitesiyle küresel ölçekte dikkat çekiyor.

ARCA Savunma, sadece bir ayda tüm Amerika kıtasında üretilenden daha fazla top mermisi üretme başarısını gösterdi. Bu çarpıcı performans, şirketin küresel rekabet gücünü artırarak savunma sanayinde kritik bir oyuncu haline gelmesini sağladı.