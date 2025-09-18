Yarın saat 17:00'da oynanacak İsntanbulspor-Arca Çorum FK maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

Ligde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanla lider konumda olan kırmızı siyahlılar, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor.

Süper Lig kalitesindeki kadrosuna rağmen istediği oyunu bir türlü sergileyemeyen kırmızı siyahlılarda Teknik Direktör Tahsin Tam'ın son oynanan Vanspor maçı ilk 11'inden farklı bir 11 sahaya sürmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 3-0 mağlup olduğumuz maçın rövanşını almak isteyen kırmızı siyahlıların İstanbulspor mücadelesi TRT Spor ve Beinsports 2 naklen yayınlayacak.