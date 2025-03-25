Çorum'da Orman Haftası çerçevesinde hükümlüler 2 bin adet fidan dikimi ve 5 bin fidanın bakımını gerçekleştirecek.

Çorum Valiliği tarafından organize edilen Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çorum Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun iş birliğinde düzenlenen etkinlikte programa katılan Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, etkinlik sonrası Adalet Ormanı'nda gerçekleştirilen fidan dikim faaliyetini yerinde inceledi. Çorum Başsavcı'sı Ahmet Bektaş, Çorum Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim İncekara ve Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç ile birlikte fidan dikti. Etkinliğe kurum personeli ve hükümlüler de katıldı.

Yaydiğin Köyü mevkiinde yer alan Adalet Ormanı fidan dikim sahasında başlayan çalışmaların iki hafta sürmesi planlanıyor.

Hükümlüler tarafından yürütülecek faaliyetler neticesinde, 2 bin yeni çam fidanı toprakla buluşturulacak. Ayrıca, daha önce dikilen 5 bin fidanın bakım ve sulama işlemleri de tamamlanacak. Başsavcı Ahmet Bektaş, ağaçlandırma çalışmalarının çevre için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Çalışmalara katkı sunan Çorum İl Özel İdaresi, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Çorum Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun personel ve hükümlülerine teşekkür eden Bektaş, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.