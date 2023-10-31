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Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar artan enerji maliyetleri karşısında, çevreci, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü bir enerji sistemi olan Güneş Enerji Sistemi'ne geçmeye devam ediyor.

Bu kapsamımda 2 fabrika daha Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibe ile fabrika çatısına GES kurdu.

Değirmencilik sektörüne makine ve ekipman üretimi yapan Özürgen Makina Rulman Hayvancılık Turizmsahibi Şeref Ürgen, yılda 250 bin kWh elektrik üretecek 161 kW gücündeki yenilenebilir enerji yatırımını hayata geçirirken, Gazel Değirmen Makineleri yetkilisi Cemil Gazel de tesisinin çatısına 504 kW’lık yenilenebilir enerji tesisi kurdu. Yatırım ile yılda 750 bin kWh üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.