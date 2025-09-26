Çorum'da son bir kaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte düşüşe geçiyor.

Pazartesi ve Salı günü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise 20 derecenin altına düşeceği ifade ediliyor.

KIŞLIKLAR DOLAPTAN ÇIKACAK

Sonbahar'ın etkisini göreceğimiz bu haftada uzmanlar, kışlık kıyafetlerin dolaptan çıkarılacağını belirtti.

GRİP UYARISI

Mevsim geçişlerinde yaşanan ani ısı değişiklikleri vücudun savunma mekanizmasını zayıflatarak soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi solunum yolu enfeksiyonlarını artırıyor.

Uzmanlar, mevsim geçişlerinin insan adaptasyon mekanizmasını bozduğu için hastalanma riskinin arttığını, özellikle kronik hastalar başta olmak üzere; yaşlılarda ve çocuklarda hastalık riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor.

Vatandaşların özellikle giyim konusuna dikkat göstermeleri gerektiğini söyleyen uzmanlar, mevsim geçişlerine aldanmamaları konusunda da uyarıyor.