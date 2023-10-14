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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan Mustafa Bulamaç ve kardeşi Alişan Bulamaç bir hafta arayla vefat etti.

Geçtiğimiz hafta pazarcı esnafı olan kardeşi Alişan Bulamaç'ı kaybeden Mustafa Bulamaç, dün hayata gözlerini yumdu.

Karaoluk Köyünden gelme Hacettepe Mahallesinde oturan merhum Çelebi Bulamaç'ın oğlu, Bayram ve merhum Alişan Bulamaç'ın abileri, zahireci esnaflarından Mehmet ve Hasan Akkuş'un yeğenleri Mustafa Bulamaç, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.