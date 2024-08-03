Çorum'da ilk defa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk hastada ameliyatsız invajinasyon tedavisi başarıyla gerçekleştirildi.

Radyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi ve Çocuk Radyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Altan Güneş ve beraberinde Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar tarafından acil serviste hastaya makattan serum enjeksiyonu yoluyla ve aynı anda işlem süresince gerçek zamanlı ultrasonografik görüntüleme ile hastanın invajine (düğümlenmiş bölge) barsak segmenti açıldı ve ameliyata gerek kalmadan tedavisi başarıyla sağlandı.

Yapılan tedavi ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada; "23 Temmuz tarihinde acil servise kanlı ishal ve genel durum bozukluğu nedeniyle getirilen dokuz aylık kız bebekte yapılan tetkikler ve klinik değerlendirme sonrasında halk arasında ‘’barsak düğümlenmesi’’ olarak bilinen, barsakların içiçe geçerek sıkışması anlamına gelen invajinasyon tanısı konuldu. Hastanın acil serviste yapılan değerlendirmesi sonrasında invajinasyonun düzeltilmesi için transrektal yoldan işlem yapılması kararı alındı. Takibinde hastanemiz Radyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi ve Çocuk Radyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Altan Güneş ve beraberinde Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar tarafından acil serviste hastaya makattan serum enjeksiyonu yoluyla ve aynı anda işlem süresince gerçek zamanlı ultrasonografik görüntüleme ile hastanın invajine (düğümlenmiş bölge) barsak segmenti açılmış ve ameliyata gerek kalmadan tedavisi sağlanmıştır."denildi

Çocuk Radyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Altan Güneş ise; "İnvajinasyon veya halk arasındaki adıyla barsak düğümlenmesi çocuk hastalarda sık görülen, erken tanı ve tedavi gerektiren, genellikle kanlı ishal, karın ağrısı ve genel durum bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye başvuru sebebi olan, tedavi edilmediği takdirde barsak delinmesi, barsak kaybı ve ağır vakalarda ölüme kadar gidebilecek ciddi bir acil durumdur. Tedavisinde ameliyata alternatif seçeneklerden birisi olarak ultrasonografi eşliğinde redüksiyon seçkin merkezlerde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu sayede hastaların hastanede kalış süresi azalmakta, hastalar cerrahi yöntemlerin olumsuz yan etkilerinden korunmakta ve hızla, bazen aynı gün iyileşebilmektedirler." dedi

Hastane Başheki Prof. Dr. Sinan Zehir Çorum'da ilk defa uygulanan bu etkin tedavi yöntemini başarıyla uygulayan Doç. Dr. Altan Güneş ve Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar'a teşekkür etti.

'TÜRKİYE'NİN EN SEÇKİN SAĞLIK MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAĞIZ'

Hastanede tüm birim ve bölümlerde her geçen gün güncel tıbbın gerektirdiği şekilde yeni uygulamaların artarak ve çeşitlenerek devamı hususunda tüm hekimler desteklediklerini belirten Zehir, hastaneye yeni kazandırılan tıbbi cihazlar yanı sıra birim ve üniteler ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Türkiye'nin seçkin sağlık merkezleri arasındaki yerini alacağını ifade etti.