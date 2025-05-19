Alanında deneyimli kadrosu ve kaliteli eğitim anlayışıyla Bahçelievler Boğaziçi LGS Kurs Merkezi açıldı.

Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 3.Sokak’ta Çorum halkının hizmetine giren Boğaziçi Kurs Merkezi’nin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

Eğitimde 20 yılı aşkın tecrübeleriyle Boğaziçi Koleji Kurucusu Muharrem Özkan ile birlikte Türkiye’de çok ciddi başarılar elde eden öğrenciler yetiştirdiklerini belirten Bahçelievler Boğaziçi LGS Kurs Merkezi Kurucu Müdürü Serkan İçbudak, Çorum’da eğitime yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÇORUM’DA İLK VE TEK FASULYE MASA SİSTEMİ

Diğer kurs merkezlerinden farklı konsept ile 2025-2026 eğitim-öğretim sezonunda öğrenci kabulüne başlayacaklarını ifade eden İçbudak; “Bahçelievler Boğaziçi LGS Kurs Merkezi olarak, LGS’de Çorum’da yapılanın çok dışında bir sistem ile öğrencilerimize daha kaliteli ve etkin eğitim vereceğiz. Çorum’da ilk ve tek fasulye masa diye tabir edilen bir sistem ile 3 kişilik öğrenci gruplarıyla sınıf dersi ve bire bir özel ders vereceğiz. 8.sınıflar için her Pazar 45 adet deneme sınavı yapacağız. Alt sınıflar için 2 haftada bir sınav yapacağız. Yayın olarak Fenomen yayınlarını kullanıyoruz.” dedi

5-6 ve 7.sınıf öğrencilerine okula destek kursları ve 8.sınıf öğrencilerine hem okula destek hem de LGS sınavına hazırlık kursları verileceğini aktaran İçbudak, alanında deneyimli öğretmenleri ile kişiye özel ders programları, ödev takip sistemi, özel ders ve etüt imkanları, birebir soru-çözüm saatleri, bireysel rehberlik ve nitelik yayın imkanları ile öğrencileri hem okula hem de sınava en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Uzun yıllara dayanan tecrübe ve deneyim sayesinde eğitimdeki en güncel trendleri takip ettiklerini ve öğrencilere yönelik en etkili ders planları oluşturduklarını belirten İçbudak; “Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, interaktif eğitim materyalleri ve online kaynaklarla dersleri daha verimli hale getiriyoruz. Öğrencilerin performansını yakından takip ederek, düzenli olarak velilere raporlar sunacağız.” ifadelerini kullandı