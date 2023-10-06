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Çorum'da bir iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Kale Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Eti Caddesi'ne motosikletle gelen S.T. ve S.B., bir iş yerine tüfekle ateş açtı.

Bu sırada motosikletli saldırganlara iş yeri sahipleri K.K. ve T.K. silahla karşılık verildi. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, olayda kullandıkları motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Açılan ateş sonucu sırtından ve bacağından yaralanan S.T. kendi imkanlarıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen S.T., S.B., T.K. ve K.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, şahıslardan 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 73 adet tabanca mermisi, 75 adet av fişeği ele geçirildi.