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Çorum'un Mecitözü ilçesinde ilçeye gelen ithal hayvanların sağlık kontrolleri ve aşılama uygulamaları yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, ilçeye getirilen ithal hayvanların sağlık kontrollerini yapıyor.

Bu çerçevede hayvan tespiti, karantina işlemleri, kan alma, hastalıklarla mücadele, koruyucu aşılama ve sağlık taraması işlemleri yürütülüyor.

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından ithal hayvanlarda herhangi bir soruna rastlanılmazsa hayvanların beslenme işlemine geçiliyor.