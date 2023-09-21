Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti Kurumsal İşler Başkanı Davut Subaşı, Türk Dünyası Başkanı Hatice Kayalı, Siyasi İşler Başkanı Mehmet Kayalı, Kadın Politikaları Başkanı Fatma Yazık ile 25 civarında parti üyesinin istifasının açıklandığı basın toplantısında konuşan Eğitim İşleri Başkanı Ferhat Tök, partide yaşanan bazı gelişmelerin milliyetçi vatansever üyeleri partiden soğuttuğunu belirterek, “Muhafazakar oylar başka partilere kaptırıldı. CHP ile ittifak yapılması konusunda temayül yoklamasında yüzde 90 ‘seçime tek başımıza girelim’ denmesine rağmen buna uyulmadı ve CHP ile ittifak yapıldı. Gönüllü hizmet erlerini küstürdük. Kendi üyelerimize gel diyemedik. Adeta üyeleri partiden uzaklaştırdık. İlçelerde, köylerde merkezde planlı bir çalışma yapamadık. CHP’nin kapısında nöbetti olduk. Yönetimin bu tutumu partiyi kendi kimliğinden uzaklaştırdı” dedi.