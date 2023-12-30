İYİ Parti Çorum Teşkilatı, Suudi Arabistan’da oynatılması planlanan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 'Süper Kupa' müsabakasında İstiklal Marşımıza ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü karşı takınan çirkin tutuma karşı Atatürk Anıtı'nda protesto düzenledi.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve bazı aday adayları, dün gece Atatürk Anıtı’nda basın açıklaması yaparak, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı kutladı,

Yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yapan Yıldız;

"Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak müsabaka öncesi, Arabistan’ın İstiklal Marşımız ve Atatürk’ümüze yaptığı çirkin tavrı şiddetle kınıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’mizin iki şampiyon takımının mücadele edeceği, ülkemizin en büyük kupası olan süper kupa müsabakasını Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin başlangıç meşalesini yaktığı Samsun’da, başkentimiz Ankara’da veya düşmanı denize döktüğümüz İzmir’de oynatmak yerine siyasi çıkarlar uğruna Suudi Arabistan’da oynatma kararı alanların utanç gecesi olan bu gecede, İYİ Parti Çorum Teşkilatı olarak bugün daha yüksek sesle belirtmek isteriz ki; Ata’mızın tabiriyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Yaşasın Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın şanlı Atatürk çocukları.” ifadelerini kullandı