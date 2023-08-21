Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Onkoloji Hastanesi'nde Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Merve Konal görevine başladı.

Op. Dr. Merve Konal kimdir?

Op. Dr. Merve Konal İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 2012 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını tamamladı.

Jinekolojik Onkoloji yan dal ihtisasını Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tamamlayan Dr. Konal Ağustos ayı itibariyle hastanede hasta kabulüne başladı.

JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BÖLÜMÜ HAKKINDA

Jinekolojik Onkologlar, kadın üreme sistemindeki kanserlerin teşhisine ve tedavisine entegre bir yaklaşım sunar.

Kadın üreme organlarında; yumurtalıklar (over), rahim ağzı (serviks), rahim (uterus), vajen girişini sınırlayan vulva ve tubalardan kaynaklanan kötü huylu (malign) ve kötü huylu hastalıklara dönüşme riski taşıyan hastalıkların tanı ve tedavisi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı tarafından incelenmektedir.