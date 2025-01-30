Çorum'un İskilip ilçesinde kadın girişimciler bir araya gelerek Ekmek Evi'ni açtı.
İşletmeciliğini Ünzile Yücetürk'ün İskilip Ekmek Evi'nin açılışına İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Tarım Müdürü Murat Karaaslan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Adem Efe ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Polat, işyeri sahibi Ünzile Yücetürk'ü tebrik ederek hayırlı bereketli bol kazançlar diledi.
İskilip Ekmek Evi gözleme, Bazlama, börek, yufka ve baklava çeşitleri ile hizmet verecek.
Editör: Atila Çiğdem